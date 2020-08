Funghi allucinogeni per i malati terminati: riconosciuto in Canada il sostegno al fine-vita (Di lunedì 10 agosto 2020) Per i malati terminali canadesi è stato introdotto un importante diritto: quello a limitare il più possibile la sofferenza e la paura. In Canada quattro malati terminali hanno ottenuto il diritto ad assumere un farmaco derivato da Funghi allucinogeni. La sostanza ricavata dal fungo, la psilocibina, era stata dichiarata fuorilegge nel 1974. L’autorizzazione arriva dal … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Ultime Notizie dalla rete : Funghi allucinogeni Funghi allucinogeni per i malati terminati: riconosciuto in Canada il sostegno al fine-vita NewNotizie Droga e alcol sulle strade reggiane: 13 persone nei guai

Due i conducenti sorpresi dai carabinieri della compagnia di Reggio Emilia guidare i rispettivi veicoli dopo aver fatto uso smodato di bevande alcoliche: a loro i carabinieri hanno ritirato la patente ...

Droga e alcol sulle strade di Reggio e provincia: 13 automobilisti nei guai

REGGIO EMILIA – Weekend di controlli sulle strade reggiane da parte dei carabinieri: Il bilancio parla di due patenti ritirate, una trentina di grammi di cocaina, hascisc, marijuana e funghi allucinog ...

