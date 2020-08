Eur, importuna una ragazza, il fidanzato la difende e lui tenta di ucciderlo con delle forbici e un bastone: arrestato 24enne del Mali (Di lunedì 10 agosto 2020) K.A., 24enne del Mali, è stato arrestato sabato pomeriggio in via Romolo Murri dagli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti, diretta da Giuseppe Sangiovanni. Lo straniero, irregolare sul Territorio Nazionale e senza una fissa dimora, dopo aver fatto degli apprezzamenti nei confronti di una ragazza, ha aggredito il suo compagno a colpi di bastone e ferendolo con delle forbici alla gola al volto e al ventre. Sul posto sono arrivati immediatamente i poliziotti che dopo aver bloccato lo straniero sono riusciti a disarmarlo. Sequestrati sia il bastone che le forbici. Il giovane ferito, è stato prontamente soccorso e accompagnato in ospedale a mezzo di ambulanza dove i sanitari lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Eur, importuna una ragazza, il fidanzato la difende e lui tenta di ucciderlo con delle forbici e un bastone: arrest… -

Ultime Notizie dalla rete : Eur importuna Eur, importuna una ragazza, il fidanzato la difende e lui tenta di ucciderlo con delle forbici e un bastone: arrestato 24enne del Mali Il Corriere della Città