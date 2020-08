Esplosioni Beirut: il governo libanese si è dimesso, fuochi d’artificio nel cielo della capitale (Di lunedì 10 agosto 2020) Il governo libanese si è dimesso in seguito alle proteste per l’esplosione che martedì scorso ha devastato interi quartieri di Beirut. Lo ha annunciato il primo ministro Hassan Diab. Il disastro avvenuto martedì scorso a Beirut “è il risultato di una corruzione cronica” in Libano, che ha impedito una gestione efficace del Paese. Lo ha detto il primo ministro Hassan Diab annunciando le dimissioni in un discorso televisivo. “La rete della corruttela è più grande di quella dello Stato”, ha aggiunto il capo dimissionario del governo. fuochi d’artificio nel cielo di Beirut per festeggiare la notizia delle dimissioni del ... Leggi su meteoweb.eu

