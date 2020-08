Esplosioni a Baltimora, palazzo crolla: si scava nelle macerie – VIDEO (Di lunedì 10 agosto 2020) Esplosioni a Baltimora, l’intera città americana è nel panico ed osserva impotente mentre case e strutture stanno crollando su se stesse. Non è ancora chiaro cosa sia successo ma a Baltimora in questi minuti sta regnando il caos. Alcune abitazioni della città americana sono crollate in seguito ad una forte esplosione. Potrebbe esserci stata una … L'articolo Esplosioni a Baltimora, palazzo crolla: si scava nelle macerie – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

TgLa7 : #Usa: #esplosioni a #Baltimora. Case crollate, almeno un morto. Persone intrappolate sotto le macerie - topitalianews24 : RT @TgLa7: #Usa: #esplosioni a #Baltimora. Case crollate, almeno un morto. Persone intrappolate sotto le macerie - serenaviani : RT @TgLa7: #Usa: #esplosioni a #Baltimora. Case crollate, almeno un morto. Persone intrappolate sotto le macerie - Filo2385Filippo : RT @TgLa7: #Usa: #esplosioni a #Baltimora. Case crollate, almeno un morto. Persone intrappolate sotto le macerie - arual812 : RT @TgLa7: #Usa: #esplosioni a #Baltimora. Case crollate, almeno un morto. Persone intrappolate sotto le macerie -