Elezioni Bielorussia: un morto e dozzine di feriti negli scontri (Di lunedì 10 agosto 2020) Un morto, dozzine di feriti e almeno 200 arresti. È il bilancio, ancora parziale, della notte di scontri in Bielorussia a seguito del risultato delle Elezioni. Lo fa sapere il centro per i diritti umani Vesna, citato da vari media russi. Secondo i dati preliminari resi pubblici dalla Commissione Elettorale Centrale, il presidente in carica Alexander Lukashenko ha vinto l′80,23% dei voti, Svetlana Tikhanovskaya ha ottenuto il 9,90%. Gli altri tre candidati hanno ottenuto meno del 2% dei voti. Ma l’opposizione contesta questi risultati.“Un partecipante alle proteste che hanno avuto luogo ieri sera a Minsk è morto”, recita una dichiarazione pubblicata sul sito web del centro per i diritti umani Viasna. Secondo gli attivisti dei diritti ... Leggi su huffingtonpost

