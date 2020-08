CSI: Vegas, il progetto di serie evento revival va avanti su CBS con William Petersen e Jorja Fox (Di lunedì 10 agosto 2020) CSI il revival vicino all’ordine ufficiale ecco chi torna del cast originale e i nuovi personaggi CBS va avanti con l’idea di realizzare una serie evento sequel/revival di CSI. Il titolo dovrebbe essere CSI: Vegas per rimandare direttamente alla serie originale che era ambientata a Las Vegas. Secondo deadline in questa fase di lockdown le trattative sarebbero andate avanti e William Petersen e Jorja Fox sarebbero vicinissimi a firmare per tornare nei panni di Gil Grissom e Sara Sidle. Ovviamente una volta assicurate le loro film CBS annuncerà ufficialmente la serie evento anche se sembra che stiano già iniziando a pensare ... Leggi su dituttounpop

