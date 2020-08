Champions: Atletico, solo Correa e Vrsaliko positivi (Di lunedì 10 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 10 AGO - L'Atlético Madrid ha reso noto che solo Angel Correa e Sime Vrsalijko sono risultati positivi al coronavirus e che sono in isolamento domiciliare mentre tutti gli altri ... Leggi su corrieredellosport

L'Atletico Madrid - che giovedì giocherà i quarti di Champions a Lisbona - ha comunicato che i due membri del gruppo risultati positivi al coronavirus ieri sono due giocatori: Angel Correa e Sime Vrsa ...