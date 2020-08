Beirut, crisi nera: il governo si è dimesso (Di lunedì 10 agosto 2020) “Il governo libanese del primo ministro Hassan Diab ha rassegnato le sue dimissioni”. A dirlo per primo ai giornalisti è il Hamad Hasan, ministro della Salute. Il premier del Paese, Hassan Diab, parlerà alla nazione alle 19.30 (18.30 ora italiania). Era nell’aria. Dopo la tragica esplosione di martedì al porto di Beirut e la ‘giornata della rabbia’ di sabato, quando i manifestanti hanno preso d’assalto il Parlamento e quattro ministeri, l’esecutivo ha iniziato velocemente a sgretolarsi. I primi a dimettersi, ieri, sono stati Manal Abadal Samad, ministra dell’Informazione, e quello dell’Ambiente, Damianos Kattar. Stessa cosa hanno fatto Marie Claude Najm, ministra della Giustizia, e il titolare della Difesa, Zeina Akar. “La bomba atomica che ci è esplosa a causa della ... Leggi su italiasera

