Bambino di un anno e mezzo muore in un incidente, ferite la madre e la sorellina (Di lunedì 10 agosto 2020) Tragedia nel Brindisino, dove un Bambino di sedici mesi è morto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale tra Erchie e Oria. Il bimbo si trovava con la madre e la sorellina, rimaste ferite ... Leggi su leggo

Bambino di un anno e mezzo muore in un incidente, ferite la madre e la sorellina Il Messaggero Sars-Cov2-COVID: Lo Studio Italiano su Vo',il più importante in Europa

Inserito il 02 agosto 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Il 21 febbraio di quest'anno un anziano residente a Vo’, un ridente paese dei Colli Euganei a 25 km da Padova, mori di polmonite. L'u ...

Ellen DeGeneres, nuove accuse: "Mi chiamava grasso e stupido, avevo 11 anni"

Circa quarant'anni fa Ellen DeGeneres avrebbe insultato un ragazzo di 11 anni, figlio della proprietaria dell'agenzia in cui la conduttrice lavorava. Ellen DeGeneres a 20 anni avrebbe bullizzato un ba ...

