Assalto a un portavalori, far west tra Cerignola e Andria: chiusa la A14 (Di lunedì 10 agosto 2020) Scenario da far west. Le macchine in fiamme e poi i chiodi sull’asfalto. Un inseguimento con le forze dell’ordine e diversi spari. È questo quanto accaduto sulla A14 nel pomeriggio del 10 agosto, sull’autostrada Cerignola e Canosa. Un Assalto a un furgone portavalori ha richiesto l’intervento della polizia e ha seminato il panico lungo una delle direttrici più trafficate d’Italia. Al momento, il tratto autostradale è bloccato, come dimostrano le immagini scattate e pubblicate dalla Polizia di Stato. Autostrada Cerignola e Canosa, lo scenario ++Rapina a portavalori in #A14 tra Cerignola e Canosa di Puglia. Autostrada chiusa in entrambe le direzioni. Verso sud uscita obbligatoria a #Foggia. In corso ... Leggi su giornalettismo

