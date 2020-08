Antonella Elia: arriva la svolta in tv: cosa farà? (Di lunedì 10 agosto 2020) Dopo tanti rumors e aver messo più volte la sua vita privata in piazza Antonella Elia, veterana di ogni tipo di reality, è pronta a tornare in tv in un ruolo che le darà sicuramente popolarità. La notizia su un suo presunto ruolo di opinionista al prossimo Grande Fratello Vip 5 è arrivata grazie alle rivelazione di Tv Blogo che sembra essere certo della scelta di Alfonso Signorini di affiancare a Pupo in studio l’ex gieffina. Antonella negli ultimi mesi ha monopolizzato l’attenzione del pubblico prima come inquilina atipica, a volte insicura e instabile della casa di Cinecittà protagonista di molti contrasti e poi come fidanzata tradita di Pietro delle Piane a Temptation Island. Le vicende della showgirl hanno molto appassionato e questo ha ridato ... Leggi su quotidianpost

