Uomini e Donne, Teresa e Salvatore: ombre sul rapporto? Parla lei (Di domenica 9 agosto 2020) “Ricomincio da me”, massima accompagnata dal sottofondo musicale di Fai Rumore di Diodato. Questa la Stories Instagram che ieri Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne, ha fatto campeggiare tra le sue Stories e che ha subito fatto pensare a una crisi matrimoniale in corso con Salvatore Di Carlo. L’allarme è presto rientrato: la … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Pontifex_it : Gli uomini e le donne di #preghiera portano riflessi sul volto bagliori di luce, perché, anche nei giorni più bui,… - matteosalvinimi : Un pregiudicato senegalese di 25 anni è stato arrestato a Bari dopo aver cercato di violentare 4 donne. Grazie alla… - SimoPillon : Questo è ciò che andranno a insegnare nelle scuole dei nostri bambini se passerà la legge Zan sull'#omotransfobia… - chilisummer : RT @pbecchi: Indennità da 700 euro per testare il vaccino per il Coronavirus. Uomini e donne pagati per fare le cavie. E ovviamente sarann… - bruno_luckn : RT @pbecchi: Indennità da 700 euro per testare il vaccino per il Coronavirus. Uomini e donne pagati per fare le cavie. E ovviamente sarann… -