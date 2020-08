‘Uomini e Donne’, Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo in crisi? La foto che toglie ogni dubbio (Di domenica 9 agosto 2020) E’ di ieri sera la Instagram Stories che ha messo in agitazione i fan di Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo e a postarla è stata proprio l’ex tronista di Uomini e Donne che si è limitata a riportare la citazione “Ricomincio da me” con in sottofondo il brano di Diodato Fai Rumore. Dopo l’uscita dal dating show di Maria De Filippi i due sono diventati una vera e propria coppia e dopo aver partecipato a Temptation Island hanno deciso di convolare a nozze, a seguito di una romantica proposta di matrimonio all’interno degli studi di Uomini e Donne. Ma è stato nel 2018 che il matrimonio era già stato messo a dura prova, ed erano stati entrambi ad annunciarlo sui rispettivi profiliTer Instagram, anche se era stata l’ex tronista stessa a postare alla vigilia ... Leggi su isaechia

