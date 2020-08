Tragedia a Ponza, giovane trovato morto: chi è la vittima (Di domenica 9 agosto 2020) E’ Gianmarco Pozzi il giovane di 25 anni che questa mattina, domenica 9 agosto, è stato trovato senza vita a Ponza. Il ragazzo, nato a Roma ma residente a Frascati, si trovava sull’isola per lavorare come buttafuori in un locale. Grande appassionato di kickboxing come si può vedere dalle tanto foto che lo ritraggono sul ring e pubblicate sul proprio profilo Facebook. Il 25enne è stato trovato senza vita nel giardino dell’abitazione. Probabilmente è deceduto a seguito di una caduta dalla balaustra. Sul caso stanno indagando i Carabinieri. L’autopsia aiuterà a fare chiarezza su quanto accaduto. Tragedia a Ponza, giovane trovato morto: chi è la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

