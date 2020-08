Tiki Taka, il promo con Piero Chiambretti (Di domenica 9 agosto 2020) Ora che il campionato di calcio si prende la sua meritata pausa, per la prossima stagione (in partenza - salvo cambiamenti - il 19 settembre) sappiamo già che ci sarà una novità mica da poco: dopo 7 edizioni e oltre 200 puntate condotte da Pierluigi Pardo, Tiki Taka, il programma sportivo di Italia 1 (come anticipato da TvBlog) cambia volto...di conduzione! Arriva Piero Chiambretti.È iniziata la rotazione del promo con protagonista il conduttore davanti ad una porta in un campo di calcio. Indossa una maglia della sua squadra del cuore, il Torino: "Il calcio è lo sport più bello del mondo" esordisce: Per una trasmissione di calcio - ripete - lo sport più bello del mondo, ci vuole un conduttore competente, imparziale, cristallino, equo. Che non abbia ... Leggi su blogo

missingKB24 : #Pirlolandia contro il Maestro Giampaolo, next year, sugli schermi e campi di Torino. Perchè pensare al totaalvoetb… - suparach7 : Il buon Pierino Chiambretti è preparato, molto simpatico e pungente, ma io come farò a guardare @Tiki_Taka_real sen… - BackAngelo : @Torrenapoli1 Ci sono solo due allenatori al mondo che fanno giocare le squadre al tiki taka uno è pep guardiola l… - ilbaronejager : @GiovaAlbanese Devono essere gli allenatori ad adattarsi alla squadra, mai il contrario Se la Juve vuole il Tiki T… - Fabio777_ : RT @FMCROfficial: I commenti dei 3 top mister alla nomina di Pirlo: Guardiola:”Ho imparato da lui a fare il tiki taka” Klopp:”Ho rubato ad… -

