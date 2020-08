Sparatoria a Catania, due morti e quattro feriti (Di domenica 9 agosto 2020) AGI - Uno scontro a fuoco tra bande criminali che si contendono il mercato della droga. In quel mondo sarebbe nata la scena da far west di ieri sera in viale Grimaldi a Librino, periferia di Catania, con un bilancio pesantissimo: due morti e quattro feriti. Le vittime sono Luciano D'Alessandro di 48 anni e Vincenzo Scalia di 29. I feriti hanno un'età compresa tra i 26 e i 56 anni. Gli investigatori dei carabinieri per tutta la notte hanno compiuto sopralluoghi e interrogatori per capire un po' di piu' sullo scontro finale a suon di pallottole. Il primo indizio porta al ferimento ad un polpaccio, causato da un colpo di pistola, di Salvatore Monaco avvenuto ieri mattina nel quartiere di San Berillo nuovo. Monaco è fratello di un "signore" della droga già tempo fa ... Leggi su agi

