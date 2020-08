Rinnovo Gattuso, manca ancora l’accordo, ma il tecnico ha fretta (Di domenica 9 agosto 2020) Subito dopo la triste notte del Camp Nou in cui si è infranto il sogno azzurro di approdare ai quarti di finale di Champions, Repubblica torna a parlare di futuro del Napoli. Adesso ci sono due settimane di pausa e poi si tornerà subito al lavoro per preparare la prossima stagione e allora occorre muoversi sul mercato, ma non solo. C’è ancora il Rinnovo di Gattuso che attende. Il tecnico del Napoli è atteso infatti a breve a Capri dal presidente De Laurentiis C’è l’ipotesi di un triennale, ma sulle clausole rescissorie e sull’ingaggio del tecnico non c’è ancora l’accordo. Ringhio ha fretta: alle porte c’è già il ritiro a Castel di Sangro L'articolo ... Leggi su ilnapolista

