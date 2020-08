Niger, uccisi sei turisti francesi (Di lunedì 10 agosto 2020) Attentato in Niger, sei turisti francesi sono morti in un agguato durante una gita in un parco naturalistico. NIAMEY (Niger) – Attentato in Niger. Secondo quanto riportato da La Repubblica, che cita media locali, in un agguato nel parco naturalistico di Kouré sono stati uccisi sei turisti francesi, la guida turistica e l’autista della vettura affittata. Indagini in corso E’ stata aperta un’indagine per ricostruire meglio la dinamica di quanto accaduto. Una morte che ha ancora diversi punti da chiarire con le autorità locali che preferiscono non sbilanciarsi. Notizia in aggiornamento Leggi su newsmondo

fattoquotidiano : Niger, sei turisti francesi e due cittadini locali uccisi da un gruppo di uomini armati. Sgozzata una donna che ha… - Agenzia_Ansa : Attacco in #Niger a sei turisti francesi, una donna è fuggita ed è stata sgozzata. Uccisi anche l'autista e la gui… - Corriere : Attacco in Niger, uccisi 6 francesi e le 2 guide nella riserva delle giraffe - 300Italia : RT @autocostruttore: 6 turisti francesi uccisi in Niger insieme a 2 guide turistiche. Una donna che è riuscita a scappare è stata catturat… - parcheggiando : RT @autocostruttore: 6 turisti francesi uccisi in Niger insieme a 2 guide turistiche. Una donna che è riuscita a scappare è stata catturat… -