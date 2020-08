Nesta: “Pirlo? L’ho sentito ed è molto carico, farà bene alla Juventus” (Di domenica 9 agosto 2020) “Andrea mi ha chiamato lui quando lo ha saputo, siamo molto amici. Sono contento per lui, è una botta di vita tra capo e collo“. Nel post partita di Frosinone-Pordenone per Alessandro Nesta c’è tempo anche per dedicare un pensiero ad Andrea Pirlo, suo compagno, amico e ora allenatore della Juventus. “Andrea è molto carico, gli faccio un grande in bocca al lupo, farà molto bene“, ha aggiunto il tecnico del Frosinone ai microfoni di Dazn. Leggi su sportface

