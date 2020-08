Marvel's Avengers e il suo Spider-Man? Una "ciliegina sulla torta" con un personale arco narrativo (Di domenica 9 agosto 2020) Marvel's Avengers non è ancora uscito, ma ha già sollevato le sue prime polemiche: qualche giorno fa, gli sviluppatori di Crystal Dynamics hanno annunciato che l'imminente GaaS dedicato ai supereroi Marvel avrebbe avuto Spider-Man come personaggio aggiuntivo post-lancio, ma solo nelle versioni PS4, grazie all'influenza di Sony.La notizia, ovviamente, non è stata accolta positivamente dai giocatori PC e Xbox One, i quali si ritroveranno con un contenuto extra in meno, rispetto all'edizione PS4. Purtroppo, la decisione non rientrava nei poteri di sviluppatori o publisher.In ogni caso, Crystal Dynamics si sente orgogliosa del lavoro svolto con il personaggio e vuole che i giocatori vedano Spider-Man come una sorta di ciliegina ... Leggi su eurogamer

