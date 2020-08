L’appello social di Stefano Accorsi: “Mettiamoci la mascherina” (Di domenica 9 agosto 2020) ROMA – “‘Libertà è non far ammalare gli altri’. Questa frase del nostro presidente Sergio Mattarella mi sembra la sintesi più esatta che si potesse fare”. Lo scrive su Instagram l’attore Stefano Accorsi, pubblicando un selfie che lo ritrae di fronte al Duomo di Milano con indosso la mascherina. Accorsi, con una didascalia in calce alla foto, lancia quindi un appello ai suoi follower: “Mettiamocela la mascherina che è meglio”. Leggi su dire

