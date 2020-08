L’aborto farmacologico si potrà fare in day hospital, in arrivo dal Ministero le nuove linee guida (Di domenica 9 agosto 2020) Il Ministero della Salute ha pronte le nuove linee guida riguardo l’interruzione volontaria di gravidanza. Secondo quanto annunciato dal Ministro Roberto Speranza l’aborto farmacologico si potrà fare in day hospital, senza alcun obbligo di ricovero ospedaliero. L’aborto farmacologico si potrà fare in day hospital Le nuove linee guida sull’interruzione volontaria di gravidanza prevedranno la possibilità di ricorrere all’aborto farmacologico nelle strutture convenzionate e di eseguire la procedura in day hospital. In questo modo le donne potranno tornare a casa già dopo ... Leggi su notizieora

