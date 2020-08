GP Brno Johann Zarco ed una sanzione discutibile (Di domenica 9 agosto 2020) Uno dei protagonisti del GP di Brno di oggi è senza dubbio Johann Zarco. Autore della pole position, il francese del Team Avintia sale sul podio, salvando la giornata alla Ducati. Il pilota di Cannes è stato anche protagonista di un contatto con Pol Espargaro, che ha portato alla caduta il pilota KTM. Zarco ha pagato dazio con un Long Lap Penalty, che però non ha pregiudicato il risultato finale. Al termine della gara si è discusso molto della penalità di Zarco. Il pilota sembra averla accettata senza troppi problemi, la Ducati invece è andata su tutte le furie. Johann Zarco e la penalità al GP di Brno Il fattaccio avviene al decimo giro. Pol Espargaro supera Zarco, essendo ... Leggi su sport.periodicodaily

BEPPERS_4345 : RT @BremboBrakes: Prima vittoria in #MotoGP per Brad Binder, per la #Ktm e per un pilota sudafricano. Con lui sul podio Franco #Morbidelli… - BottaDavide : RT @vitasportivait: ?? #MotoGP | #CzechGP ???? BRAD #BINDER ???? VINCE A BRNO! ?? Prima vittoria in MotoGP sia per il sudafricano che per la KT… - sezna_enzo : RT @BremboBrakes: Prima vittoria in #MotoGP per Brad Binder, per la #Ktm e per un pilota sudafricano. Con lui sul podio Franco #Morbidelli… - StreetNews24 : Secondo Morbidelli seguito dal francese della Ducati Johann Zarco - profesorbiker : RT @BremboBrakes: Prima vittoria in #MotoGP per Brad Binder, per la #Ktm e per un pilota sudafricano. Con lui sul podio Franco #Morbidelli… -