“Gioca a due tocchi”. La frase ripetuta da Sarri e non gradita da Cristiano Ronaldo (Di domenica 9 agosto 2020) “Gioca a due tocchi”. Questa, secondo il Corriere della Sera, la frase che Cristiano Ronaldo si sarebbe sentito più volte ripetere da Maurizio Sarri in allenamento. Un indicazione presa tutt’altro che bene dal campione portoghese, che in qualche modo si sentiva oppresso dalle limitazioni del proprio tecnico. “Del resto – si legge sul Corsera – bisogna essere pure psicologi, ripeteva spesso Allegri. A Douglas Costa dava fastidio quel fumare vicino allo spogliatoio, ad altri che troppo spesso scappasse qualche parolaccia. Dopodiché, c’è stato pure un «rigetto tecnico», da parte di una squadra condizionata «da quello con la maglia numero 7». Cui però è dura rimproverare l’impegno”. Leggi su sportface

