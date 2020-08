George Clooney e Amal Alamuddin donano 100mila dollari a Beirut (Di domenica 9 agosto 2020) Quando si tratta di fare beneficenza e di rendersi utili per aiutare gli altri, George Clooney e Amal Alamuddin sono in prima linea. Lo hanno fatto in tante occasioni e anche, dopo la devastante ... Leggi su tgcom24.mediaset

TuttoQuaNews : RT @FQMagazineit: Esplosione Beirut, George Clooney e Amal donano 100mila dollari: “Siamo preoccupati” - SilvanoPravato : RT @FQMagazineit: Esplosione Beirut, George Clooney e Amal donano 100mila dollari: “Siamo preoccupati” - direwoIfed : ho organizzato il misero zainetto che devo portarmi e sono riuscita a farci stare dentro tutto, chiamatemi george c… - Dome689 : RT @FQMagazineit: Esplosione Beirut, George Clooney e Amal donano 100mila dollari: “Siamo preoccupati” - roma_paoletta : RT @FQMagazineit: Esplosione Beirut, George Clooney e Amal donano 100mila dollari: “Siamo preoccupati” -