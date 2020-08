Formula 1, Ecclestone ‘sponsorizza’ Briatore: “per me è lui l’uomo giusto per riportare al top la Ferrari” (Di domenica 9 agosto 2020) La Ferrari non sta attraversando certamente un buon momento, i risultati non arrivano e il confronto con le avversarie resta impietoso, considerando il secondo di distacco che la Mercedes rifila in ogni gara a Vettel e Leclerc. Lars Baron/Getty ImagesBernie Ecclestone guarda dall’esterno cosa sta accadendo a Maranello, convinto che ci voglia una rivoluzione per far sì che il Cavallino torni al top. L’uomo giusto secondo Mister E non può che essere Briatore, come ammesso ai microfoni della Bild: “l’ex team principal di Benetton e Renault ha vinto un paio di Mondiali ed è incredibilmente competente. Se Briatore vede qualcuno in un’altra squadra che può fare al caso suo, troverà un modo per far assumere quella persona”.L'articolo ... Leggi su sportfair

MnJpsf1uk : RT @FormulaPassion: #F1 | #Ecclestone: “#Briatore dovrebbe dirigere la #Ferrari” - FormulaPassion : #F1 | #Ecclestone: “#Briatore dovrebbe dirigere la #Ferrari” - alex85ferrari : @GiacomoDorini @spontonc @AndreaEttori Ecclestone ha fatto in modo che si andasse verso una formula pro-Mercedes, a… - dinoadduci : Furto a casa di Tamara Ecclestone, arrestati due italiani a Milano - Gazzetta_it : Furto a casa di Tamara #Ecclestone, arrestati due italiani a Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Ecclestone Ecclestone: “Briatore dovrebbe dirigere la Ferrari” FormulaPassion.it Un latitante pluri-assassino, gioielli fusi e ricettatori: i segreti della banda d’oro

Cinquanta milioni (dichiarati dalla vittima) di gioielli e orologi. E cinque protagonisti, i presunti componenti della banda che il 13 dicembre ha razziato la villa di Tamara Ecclestone, figlia 36enne ...

Ecclestone: “Briatore dovrebbe dirigere la Ferrari”

Non è la prima volta che Bernie Ecclestone si scagli nei confronti di Mattia Binotto, dipingendolo come un buon ingegnere senza che però abbia le qualità caratteriali giuste per essere il team princip ...

Cinquanta milioni (dichiarati dalla vittima) di gioielli e orologi. E cinque protagonisti, i presunti componenti della banda che il 13 dicembre ha razziato la villa di Tamara Ecclestone, figlia 36enne ...Non è la prima volta che Bernie Ecclestone si scagli nei confronti di Mattia Binotto, dipingendolo come un buon ingegnere senza che però abbia le qualità caratteriali giuste per essere il team princip ...