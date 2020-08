Fase 3: Conte, 'vogliamo sorprendere Europa e correre come altri Paesi' (Di domenica 9 agosto 2020) Brindisi, 9 ago. (Adnkronos) - Con il piano di rilancio per l'utilizzo dei fondi Ue "vogliamo sorprendere l'Europa e correre come gli altri Paesi". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Ceglie Messapica, nel corso di un'intervista con il direttore di 'Affaritaliani.it', Angelo Maria Perrino, nell'ambito dell'evento ‘La Piazza'. Leggi su iltempo

vitt3708 : RT @amaricord: Conte: 'Siamo stati il primo paese occidentale ad essere colpito dal virus ma siamo stati anche i primi ad uscire dalla fase… - Tilikerta1 : @CarloAl87550029 @FabDellaValle Secondo me tu sei un troll che si spaccia da juventino! L’Inter è una squadra medio… - HimeWakana : RT @amaricord: Conte: 'Siamo stati il primo paese occidentale ad essere colpito dal virus ma siamo stati anche i primi ad uscire dalla fase… - gorgeovvs : RT @amaricord: Conte: 'Siamo stati il primo paese occidentale ad essere colpito dal virus ma siamo stati anche i primi ad uscire dalla fase… - soteros1 : RT @enrico_zanetti: Fase 1: diventare Presidente del Consiglio mettendosi a disposizione di un movimento politico che ha costruito per 10 a… -