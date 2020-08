Dishonored e Prey insieme nella Arkane 20th Anniversary Collection, disponibile da oggi su PC e console (Di domenica 9 agosto 2020) Durante l'evento streaming QuakeCon at Home, andato in onda in questi giorni, Pete Hines di Bethesda ha annunciato l'arrivo di un bundle speciale per celebrare i 20 anni di carriera di Arkane Studios.Il bundle in questione è la Arkane 20th Anniversary Collection, contenente quattro giochi molto noti, ed è disponibile su PC, Xbox One e PS4 già da oggi.Al suo interno troverete Dishonored Definitive Edition, Dishonored 2, Dishonored Death of the Outsider e Prey. Tuttavia, se acquisterete il bundle su PC, riceverete anche qualcosina extra. Il bundle su Steam, infatti, farà suo anche Arx Fatalis e Might & Magic: Dark Messiah, titoli decisamente più vecchiotti, ma sempre ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #Dishonored e #Prey insieme nella Arkane 20th Anniversary Collection, disponibile da oggi su PC e console. - GamingTalker : Arkane 20th Anniversary Collection è ora disponibile, include Dishonored, Prey e altri giochi… - tech_gamingit : Bethesda ricorda con un Trailer la disponibilità dell'Arkane 20th Anniversary Collection, la quale include i Dishon… - oOShinobi777Oo : Bethesda ricorda con un Trailer la disponibilità dell'Arkane 20th Anniversary Collection, la quale include i Dishon… - giochiscontati : Saldi Bethesda che spuntano come funghi #Bethesda #Fallout #TES #Oblivion #NewVegas #Prey #Dishonored -

Ultime Notizie dalla rete : Dishonored Prey Arkane 20th Anniversary Collection è ora disponibile, include Dishonored, Prey e altri giochi GamingTalker Arkane 20th Anniversary Collection disponibile, trailer di lancio per la raccolta

Arkane 20th Anniversary Collection è disponibile, trailer di lancio per la raccolta targata Arkane per il ventesimo anniversario, contenente Dishonored e Prey. Arkane 20th Anniversary Collection è dis ...

Arkane 20th Anniversary Collection è ora disponibile, include Dishonored, Prey e altri giochi

Durante il QuakeCon 2020, Bethesda e Arkane hanno pubblicato il trailer di lancio di Arkane 20th Anniversary Collection, la raccolta che riunisce la maggior parte dei giochi rilasciati da Arkane Studi ...

Arkane 20th Anniversary Collection è disponibile, trailer di lancio per la raccolta targata Arkane per il ventesimo anniversario, contenente Dishonored e Prey. Arkane 20th Anniversary Collection è dis ...Durante il QuakeCon 2020, Bethesda e Arkane hanno pubblicato il trailer di lancio di Arkane 20th Anniversary Collection, la raccolta che riunisce la maggior parte dei giochi rilasciati da Arkane Studi ...