Champions-Europa League: tutte le date da memorizzare (Di domenica 9 agosto 2020) Si entra nel vivo di Champions ed Europa League con le Final Eight che prenderanno il via lunedì tra pochissimi giorni. Questo il programma completo di Champions ed Europa League con il viaggio che accompagnerà le squadre tra il Portogallo e la Germania, sedi delle coppe. Champions League Lione-Manchester City – sabato 15 agosto h21:00Barcellona-Bayern – venerdì 14 agosto h21:00Lipsia-Atletico Madrid – giovedì 13 agosto h21:00Atalanta-PSG – mercoledì 12 agosto h21:00 SEMIFINALE 19 agosto h21:00 – vincente di Lione-City vs Barcellona-Bayern Monaco 18 agosto h21:00 – vincente di Lipsia-Atletico vs Atalanta-PSG FINALE – 23 agosto Europa ... Leggi su alfredopedulla

kalibiro : @jacko_cecilia Se vuoi vincere la Champions nn puoi prendere solo parametri zero e sperare in una botta di culo. Qu… - jrbasket2015 : @MassimoBenesse1 Partire dalla quarta significa beccarne come minimo 2 Top che e ne passano due..ce la siamo giocat… - jrbasket2015 : @MassimoBenesse1 Il mercato che ha fatto l’Inter era per accorciare il gap in Italia....per fare il salto anche in… - SweetShock1 : @GeorgeSpalluto 12 milioni di calci nel culo!Se ne stia alla prescrittese! Il miglior allenatore su piazza secondo… - _magnopaolo_ : @gigimacchia8 @SkySport Ed il tutto la sera stessa della (possiamo dirlo?) peggior figura di merda della Juve in Eu… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Europa Champions League – Sorteggiate le gare del 1° turno eliminatorio NumeriCalcio Roma, le pagelle di fine anno: ecco promossi e bocciati

Roma, è tempo di pagelle per i giallorossi. La stagione è terminata con il quinto posto per l’undici di Fonseca, che dunque non è riuscita a conquistare un piazzemento per la prossima Champions League ...

La 'Ronaldizzazione' ha penalizzato la Juventus

Francamente ci aspettavamo una mini rivoluzione in casa Juve: il benservito a Sarri e il successivo ingaggio di un allenatore vero, diciamo alla Zidane, capace di coniugare le tre esigenze del club: v ...

Roma, è tempo di pagelle per i giallorossi. La stagione è terminata con il quinto posto per l’undici di Fonseca, che dunque non è riuscita a conquistare un piazzemento per la prossima Champions League ...Francamente ci aspettavamo una mini rivoluzione in casa Juve: il benservito a Sarri e il successivo ingaggio di un allenatore vero, diciamo alla Zidane, capace di coniugare le tre esigenze del club: v ...