Can Yaman di Daydreamer e Ozge Gurel di Bitter Sweet, protagonisti di nuova Soap: Bay Yanlis (Di domenica 9 agosto 2020) Scopriamo la Trama e il Cast e le Anticipazioni sulla nuoca Soap opera turca Bay Yanlis con Can Yaman e Ozge Gurel, che sta spopolando sul web e potrebbe approdare su Canale 5. Leggi su comingsoon

Scopriamo la Trama e il Cast e le Anticipazioni sulla nuoca soap opera turca Bay Yanlis con Can Yaman e Ozge Gurel, che sta spopolando sul web e potrebbe approdare su Canale 5. L’ascesa di Can Yaman è ...Grazie a Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e Day Dreamer – Le ali del sogno, l’attore turno Can Yaman è riuscito a conquistare una grandissima fetta di pubblico televisivo italiano per il suo talento ...