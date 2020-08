Campionato peruviano: seconda sospensione dopo la ripartenza (Di domenica 9 agosto 2020) Nemmeno il tempo di riprendere che il Campionato peruviano è stato subito bloccato per l’emergenza coronavirus. Com’è avvenuto in tutto il mondo, negli scorsi mesi erano state fermate tutte le attività agonistiche per l’epidemia di Covid-19. dopo una lunga attesa, anche in Perù era stato dato il via libera alla ripartenza del calcio, ma dopo appena una partita le autorità locali hanno diramato un comunicato ufficiale nel quale hanno annunciato il secondo stop al torneo. Calcio belga 2020-21: la stagione inizierà il prossimo fine settimana Il torneo era ripartito dalla settima giornata. Il nuovo debutto aveva visto scendere in campo per prime Universitario e Cantolao allo stadio Nacional di Lima, con risultato finale di 0-0. A poche ore ... Leggi su sport.periodicodaily

