Calciomercato, doppia trattativa per il Milan. L’Inter bussa in casa Samp, due nuovi nomi per il Torino (Di domenica 9 agosto 2020) E’ stato un weekend molto caldo sul fronte Calciomercato. Dopo l’annuncio della Juventus sul nuovo allenatore, anche le trattative sono pronte ad infiammarsi, sono in arrivo interessanti colpi per la prossima stagione. Si muovono anche le medie e le piccole, ecco tutte le trattative nel dettaglio. Milan – I rossoneri hanno scelto il prossimo colpo. nuovi passi per Aurier del Tottenham, l’intenzione è quella di rinforzare la fascia e sarebbe un’operazione di primissimo livello. Vicino il ritorno di Bakayoko. Torino – Nome interessante per la nuova squadra da consegnare al tecnico Giampaolo. Occhi su Ricardo Rodriguez, tornato al Milan dopo il prestito al Psv. La prossima settimana andrà in scena un incontro con gli agenti per valutare la ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Calciomercato, doppio trattativa per il #Milan. L'#Inter bussa in casa Samp, due nuovi nomi per il Torino - - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Doppia follia di #Varane, al #Real non riesce l'impresa: #City ai quarti, sfiderà il Lione #CityReal - cmdotcom : Doppia follia di #Varane, al #Real non riesce l'impresa: #City ai quarti, sfiderà il Lione #CityReal… - infoitsport : Calciomercato Juventus, doppia beffa dalla Roma | Non solo Paratici - fcin1908it : Un talento stuzzica l'Inter. Doppia contropartita? Oltre a Nainggolan emerge un nome suggestivo -… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato doppia Napoli, da chi ripartire? Conferme, acquisti e cessioni, tutti i nomi Calciomercato.com Inter, quante soddisfazioni nelle sfide con i club tedeschi. Ma negli ultimi tempi...

Un occhio alla storia per guardare con ottimismo al cammino europeo. In vista della sfida dei quarti di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen (lunedì sera alle ore 21), i precedenti induc ...

Calciomercato Cagliari, occhi puntati su Florenzi: i dettagli

Il Cagliari, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato sede e data del ritiro estivo in vista della prossima stagione: "Si svolgerà tra Aritzo e il Centro sportivo di Assemini la preparazion ...

Un occhio alla storia per guardare con ottimismo al cammino europeo. In vista della sfida dei quarti di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen (lunedì sera alle ore 21), i precedenti induc ...Il Cagliari, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato sede e data del ritiro estivo in vista della prossima stagione: "Si svolgerà tra Aritzo e il Centro sportivo di Assemini la preparazion ...