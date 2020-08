Blocco licenziamenti non per tutti, legato alla ‘data mobile’ con utilizzo della Cassa Covid (Di domenica 9 agosto 2020) Il decreto Agosto con il via della Camera con possibilità di modifiche, prevede il Blocco dei licenziamenti per le aziende che fruiranno della Cassa integrazione che è stata prorogata per altre diciotto settimane. I lavoratori non potranno essere licenziati per tutto il periodo che saranno sospesi dal lavoro per Cassa Covid. Chi non farà ricorso agli ammortizzatori sociali, ma ha utilizzato questo strumento nei mesi di maggio e giugno, potrà fruire di un esonero contributivo al 100 per cento, fino ad un massimo di quattro mesi, durante questo periodo l’azienda non potrà licenziare. Blocco licenziamenti: scontro tra la maggioranza L’accordo è stato raggiunto dal Governo ... Leggi su notizieora

NicolaPorro : In #Europa, siamo l’unico Paese con la Slovacchia ad aver imposto il blocco dei #licenziamenti. Una follia! Per il… - CarloStagnaro : Quanto più si aspetta, tanto più gli effetti del blocco dei licenziamenti saranno disastrosi perché un maggior nume… - HuffPostItalia : Confindustria: 'Togliete il blocco dei licenziamenti' - DottorPag : Bonus a pioggia, salvataggi perenni di industrie decotte (Alitalia), blocco dei licenziamenti per salvare l’apparen… - SamaRosa70 : RT @fiera871123456: Proroga cassa integrazione fino al 31 dicembre, blocco dei licenziamenti collettivi salvo cessazione attività, reddito… -