Bavaglio definitivo ai gruppi WhatsApp rompiscatole su iPhone e Android: aggiornamento ad agosto (Di domenica 9 agosto 2020) Gli sviluppatori che si occupano anche dei gruppi WhatsApp hanno rilasciato una nuova versione beta per Android, la 2.20.197.3, che presenta una feature davvero interessante che potrebbe far piacere ai vari utenti. Dai possessori di iPhone, a chi ha scelto Huawei o Xiaomi nel panorama Android. Di per sé questo nuovo aggiornamento non propone chissà quale tipo di cambiamento per WhatsApp, ma c’è una caratteristica, tra l’altro ancora in fase di sviluppo, che modificherà la funzione che consente agli utenti di poter silenziare una chat, che sia di gruppo o singola. Cosa succede per i gruppi WhatsApp su iPhone, Huawei e Xiaomi con l’aggiornamento di ... Leggi su bufale

Ultime Notizie dalla rete : Bavaglio definitivo Bavaglio definitivo ai gruppi WhatsApp rompiscatole su iPhone e Android: aggiornamento ad agosto Bufale.net