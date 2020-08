Attacco ai turisti in Niger, sei francesi uccisi nel massacro (Di domenica 9 agosto 2020) Un agguato, e poi il massacro. Sei turisti francesi, la loro guida e il loro autista sono stati uccisi senza pietà da uomini armati nel Niger sud-occidentale . «La maggior parte delle vittime è stata... Leggi su feedpress.me

