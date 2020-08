Assembramenti e movida: sanzionati sei locali sull’isola di Ischia (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – Controlli delle forze dell’ordine nella serata di ieri, 8 agosto, nei comuni di Ischia, Forio e Casamicciola. Gli agenti del commissariato di Ischia, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo finalizzato a garantire il regolare svolgimento della movida sull’isola. Gli agenti hanno riscontrato anche la mancanza del rispetto delle misure anti-Covid-19 in alcuni locali. “Sette i controlli a esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande – si legge nella nota della questura di Napoli – 6 dei quali sono stati sanzionati per violazione delle diposizioni anti-Covid poiché i dipendenti non ... Leggi su anteprima24

Controlli più serrati e un richiamo alla responsabilità. Azioni che si rendono necessarie in questo momento di emergenza sanitaria in cui il virus torna a diffondersi aumentando il numero dei contagi, ...

Difesa: Tofalo (M5s), importante ruolo "Strade sicure" per monitoraggio movida

Roma, 09 ago 12:21 - (Agenzia Nova) - Il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, ricorda che "i militari di 'Strade sicure' sono impegnati in tutta Italia e in ...

