Agnelli sceglie Pirlo con il modello Zidane

TORINO. L’uomo che spostava gli scudetti, ora ci proverà con la Champions. Non più sul campo come regista di capolavori, incantando le platee mondiali per anni fino a meritarsi il doveroso soprannome ...

La Juventus ha già scelto l'erede di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera: si tratta di Andrea Pirlo che solo otto giorni fa era stato ufficializzato sulla panchina dell'under 23. L'ex fuoriclasse ...

