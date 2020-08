Adriana Asti su Franca Valeri: “Con ‘la’ Franca se ne va una donna universale, genio del palcoscenico: aveva dentro tutti i sentimenti” (Di domenica 9 agosto 2020) “Mi dispiace molto, è ovvio, ma da un lato sono molto contenta, perché mi hanno detto che ‘la’ Franca oggi se ne è andata tranquillamente nel sonno. Poco tempo fa, l’ho vista a casa sua, a Roma, ma già non stava bene. Vederla in quelle condizioni, mi ha rattristato e non poco. Se ne è andata serena ed è stata la cosa migliore per una come lei. Se ne va un’amica, la mia migliore amica, una grande collega, una donna universale, un genio del palcoscenico”.A telefono con l’HuffPost Italia, Adriana Asti ricorda Franca Valeri che è morta oggi, pochi giorni dopo aver compiuto 100 anni. Le due, entrambi due ... Leggi su huffingtonpost

