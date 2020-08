Viviana Parisi e il cadavere di una donna ritrovato a Caronia (Di sabato 8 agosto 2020) Un cadavere irriconoscibile ma di sesso femminile è stato trovato a Caronia in provincia di Messina, dove si cerca da giorni la dj Viviana Parisi, scomparsa con il figlio Gioele di 4 anni. Non si può al momento stabilire un collegamento certo tra il ritrovamento del corpo e la scomparsa di madre e figlio. Un’altra donna è scomparsa ieri nel messinese: per ora se ne conoscono soltanto le iniziali (F. P.) e si sa che è nata a Castel di Lucio, comune messinese che dista 21 km da Caronia; la sparizione è stata denunciata ieri dai familiari. Nella zona quindi vengono cercate F.P. e Viviana Parisi scomparsa col figlio di 4 anni il 3 agosto scorso. l corpo è stato rinvenuto in una boscaglia dai cani dei vigili ... Leggi su nextquotidiano

fattoquotidiano : MAMMA E FIGLIO SCOMPARSI Trovato il cadavere della donna “E’ Viviana Parisi” - Corriere : ?? Trovato un cadavere irriconoscibile - fattoquotidiano : MAMMA E FIGLIO SCOMPARSI Trovato cadavere, corpo 'corrisponde alla descrizione di Viviana Parisi'… - Italpress : Trovato cadavere di donna a Caronia dove era scomparsa dj Viviana Parisi - ultimenotizie : Il cadavere irriconoscibile di una donna è stato trovato nei boschi di Caronia (#Messina) dove si cerca da sei gior… -