Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2020 ore 19:30 (Di sabato 8 agosto 2020) VIABILITÀ DELL’8 AGOSTO 2020 ORE 19.20 – ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI, PER TRAFFICO INTENSO, AL MOMENTO CI SONO CODE TRA FROSINONE E CEPRANO VERSO NAPOLI. SULLA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E LAVINIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO PER UN INCENDIO DIVAMPATO NEI PRESSI DELLA STAZIONE MONTE ANTENNE, LA TRATTA URBANA DELLA Roma CIVITA CASTELLANA VITERBO RESTERÀ CHIUSA FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. RIPERCUSSIONI SULLA TRATTA EXTRAURBANA, CON RITARDI E CANCELLazioNI DI CORSE. SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA È STATA INVECE RIAPERTA LA STAZIONE TORRENOVA, IN PRECEDENZA CHIUSA PER ... Leggi su romadailynews

