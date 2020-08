Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2020 ore 16:30 (Di sabato 8 agosto 2020) VIABILITÀ DELL’8 AGOSTO 2020 ORE 16.20 – ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI, PER TRAFFICO INTENSO, TROVIAMO CODE A TRATTI TRA VALMONTONE E ANAGNI E PIÙ AVANTI TRA FERENTINO E CEPRANO, IL TUTTO IN DIREZIONE NAPOLI. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA LAURENTINA E ARDEATINA; AL MOMENTO IL TRAFFICO SCORRE SOLO SULLA CORSIA DI MARCIA LENTA. RICORDIAMO CHE PROSEGUONO I LAVORI A CURA DI STRADA DEI PARCHI SULLA A24 Roma-TERAMO. IN DIREZIONE DEL RACCORDO IL TRATTO URBANO È CHIUSO DALLA TANGENZIALE EST A PORTONACCIO. PER ENTRARE IN AUTOSTRADA UTILIZZARE LO SVINCOLO DI FIORENTINI. DA TOR CERVARA AL RACCORDO ... Leggi su romadailynews

