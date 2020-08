Uno-due Chievo, Spezia k.o. nell’andata della semifinale playoff (Di sabato 8 agosto 2020) La gara di andata delle semifinali playoff di Serie B dice che il Chievo Verona è pronto a recitare un ruolo da protagonista. Ne fa le spese lo Spezia che viene travolto per 2-0 nel giro di pochi minuti e non riesce mai a trovare il guizzo giusto per riaprire l'incontro. I liguri saranno chiamati nella gara di ritorno a disputare un match praticamente perfetto, senza la minima sbavatura.IL MATCHPassano meno di due minuti e il Chievo Verona è già in vantaggio. Djordjevic vince un rimpallo contro Terzi, entra in area e trafigge imparabilmente Scuffet. Lo Spezia incassa e non riesce a reagire. Così arriva il raddoppio dei veronesi al 9': Obi serve Segre che infila il portiere dei liguri. Gli ospiti faticano a trovare le giuste misure tra i reparti e non riescono a rendersi ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Uno due Uno-due Chievo, Spezia k.o. nell’andata della semifinale playoff ItaSportPress Il sogno del Napoli, il flop della Juve

Il calcio vende sogni, ed il Napoli vola a Barcellona per comprarne uno. Prima Ancelotti con due sberle al Liverpool, 2-0 al San Paolo e 1-1 all’Anfield Road in un girone magnetico, poi Gattuso con lo ...

Esplosione a Beirut, il presidente: «Forse è stato un missile»

dal nostro inviato BEIRUT (LIBANO) — Ogni volta che individuano un brandello di cadavere i vigili del fuoco libanesi rallentano il lavoro delle ruspe. Qui, proprio sotto i resti dei giganteschi silos ...

