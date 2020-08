Una ragazza di 15 anni è stata travolta e uccisa a Napoli mentre attraversava la strada (Di sabato 8 agosto 2020) Stavano attraversando la strada quando un’auto che procedeva verosimilmente a velocità sostenuta le ha investite: è successo la scorsa notte a Napoli, dove una ragazza di appena 15 anni ha perso la vita e l’amica, che di anni ne ha 14, invece, se l’è cavata con una frattura alla gamba destra e una prognosi di 30 giorni. L’incidente mortale è avvenuto a Piazza Carlo III. Alla guida di una Smart a 4 posti c’era un 21enne che ora è sotto choc. Gli agenti della sezione Infortunistica stradale della Polizia Locale gli hanno ritirato la patente. È stato poi accompagnato in ospedale per i prelievi ematici che riveleranno se aveva bevuto alcol o se era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. I risultati ... Leggi su giornalettismo

