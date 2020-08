Repubblica - Rinnovo Gattuso, l'esito di Barcellona influirà sull'ingaggio e la durata (Di sabato 8 agosto 2020) Il futuro di Rino Gattuso al Napoli non è in bilico, visto che difficilmente poteva fare di più dopo il disastroso inizio di stagione con Carlo Ancelotti. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Repubblica - Rinnovo Gattuso, l'esito di Barcellona influirà sull'ingaggio e la durata - massimobrangi : RT @cgilnazionale: #MaurizioLandini intervistato da @repubblica: blocco licenziamenti fino a fine anno e rinnovo dei contratti o sarà #scio… - rep_parma : Rinnovo carta d'identità a Parma: per le emergenze è attiva una nuova mail [aggiornamento delle 10:46] - rep_parma : Rinnovo carta d'identità a Parma, per le emergenze è attiva una nuova mail [aggiornamento delle 10:16] - news24_napoli : REPUBBLICA – Barcellona-Napoli peserà su durata e consistenza del… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Rinnovo

La Repubblica

Il futuro di Rino Gattuso al Napoli non è in bilico, visto che difficilmente poteva fare di più dopo il disastroso inizio di stagione con Carlo Ancelotti. Però, stando a quanto scritto da La Repubblic ...Roma, 08 ago 09:04 - (Agenzia Nova) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricorda in un messaggio il 64° anniversario della tragedia di Marcinelle. "Nel giorno che sessantaquattro anni ...