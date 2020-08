"Pochi dubbi". Viviana Parisi, quell'indumento sul cadavere che fa pensare al peggio: nessuna traccia del figlio (Di sabato 8 agosto 2020) Il cadavere irriconoscibile ritrovano nei boschi di Caronia ha subito fatto pensare al peggio. Ed effettivamente, stando alle indiscrezioni del Corriere della Sera, almeno un indumento potrebbe corrispondere ad uno dei vestiti che indossava Viviana Parisi il giorno della scomparsa. Impossibile però accertare sul posto l'identità del cadavere, che è in stato di decomposizione: sarà decisivo l'esame del Dna, che in ogni caso non concluderà la vicenda, dato che del figlio di 4 anni della donna non c'è nessuna traccia nella zona. In un primo momento si pensava che il cadavere potesse appartenere ad un'altra donna scomparsa nel messinese, che però è ... Leggi su liberoquotidiano

Libero_official : 'Pochi dubbi'. Viviana Parisi, quell'indumento sul cadavere che fa pensare al peggio: nessuna traccia del figlio ne… - loris30999 : RT @francescoceccot: Ho pochi dubbi:il prossimo allenatore della Juve lo sceglierà Cristiano Ronaldo(Nel senso che se si prende uno 'medio'… - yanez_2006 : @dorinileonardo @AndreaP63093781 troppe coincidenze, in pochi giorni. funzionerà? ho diversi dubbi... ho paura di u… - DarioGuglielmin : RT @francescoceccot: Ho pochi dubbi:il prossimo allenatore della Juve lo sceglierà Cristiano Ronaldo(Nel senso che se si prende uno 'medio'… - miticavaly : RT @francescoceccot: Ho pochi dubbi:il prossimo allenatore della Juve lo sceglierà Cristiano Ronaldo(Nel senso che se si prende uno 'medio'… -