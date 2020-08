Pirlo, Fabio Capello avverte: 'Ha idee di calcio molto avanzate, forse troppo' (Di sabato 8 agosto 2020) Fabio Capello approva la scelta della Juventus di puntare su Andrea Pirlo , ma mette in guardia l'ex centrocampista da possibili errori alla prima esperienza in panchina. 'Pirlo ha idee di calcio ... Leggi su leggo

(ANSA) – ROMA, 08 AGO – “Sono state fatte valutazioni interne tra di noi, e non è stata una partita a decidere il destino di un allenatore. Le nostre valutazioni sono frutto di una stagione, non di un ...Era il 30 luglio quando la Juventus annunciava Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus Under 23. Una scelta fortemente voluta dal presidente Andrea Ag ...