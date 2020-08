Nuovo allenatore Juve, i nomi per il dopo Sarri. Da Zidane a Pochettino e Pirlo (Di sabato 8 agosto 2020) L'avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus è finita. Il club bianconero non ha indugiato, all'indomani dell'eliminazione dalla Champions League . Si conclude dopo appena una stagione ... Leggi su quotidiano

juventusfc : UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - romeoagresti : ?? Andrea #Pirlo è il nuovo allenatore della #Juventus // Pirlo is the new Juventus coach @goalitalia @Goal - romeoagresti : L’annuncio di #Pirlo nuovo allenatore della #Juventus è atteso in serata // Pirlo to Juventus: official club statem… - alejo_langoni : RT @juventusfc: UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - ra5hed09 : RT @juventusfc: UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? -