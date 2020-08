Nba risultati: I Pelicans si rialzano, Wizards eliminati: Nets e Magic ai playoff (Di sabato 8 agosto 2020) Tutto deciso a Est, come quadro partecipanti ai playoff. Brooklyn batte Sacramento e si guadagna la post season per il secondo anno di fila, emulata poi da Orlando, pur sconfitta da Philadelphia. E' ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Nba risultati NBA, i risultati della notte: Boston travolge Toronto, Orlando e Brooklyn ai playoff Sky Sport NBA 2020: i risultati della notte (8° agosto). Oklahoma inguardabile tiene viva Memphis. Washington eliminata

Si sono disputati questa notte sei incontri dell’NBA e arrivano le prime sentenze dalla bolla di Disney World. Washington perde ancora, questa volta contro i Pelicans di Melli, e viene eliminata dalla ...

Boston travolge Toronto 122-100: ecco quanto vale davvero questo risultato

Tutto troppo bello per essere vero per Boston. Tutto troppo da incubo per essere reale per Toronto. Il possibile anticipo di semifinale di conference nella bolla tra seconda e terza a Est si trasforma ...

