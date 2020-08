Napoli, ragazza di 15 anni investita e uccisa a Piazza Carlo III (Di sabato 8 agosto 2020) Napoli, ragazza di 15 anni investita e uccisa mentre attraversava la strada a Piazza Carlo III. Ferita una ragazza che si trovava con lei al momento dell’incidente. Dramma a Napoli, dove una ragazza di 15 anni è stata investita e uccisa da una macchina guidata da un ragazzo di 21 anni. L’incidente è avvenuto in Piazza Carlo III. Secondo le prime ricostruzioni della vicenda, la quindicenne si trovava in compagnia di una sua amica quando è stata investita da una macchina, una Smart a 4 posti guidata da un ragazzo di ventuno anni. Le ragazze ... Leggi su newsmondo

