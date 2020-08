MotoGp, l’ombra del Coronavirus nel paddock di Brno: primo caso sospetto di positività nel Motomondiale (Di sabato 8 agosto 2020) La MotoGp potrebbe far presto i conti con il primo caso di Coronavirus nel paddock, secondo la rivista ‘The Race’ infatti pare che un membro della troupe televisiva della Dorna sia risultato positivo al test effettuato prima di viaggiare verso Brno. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesCome prevede il protocollo, la persona in questione è stata immediatamente isolata in attesa che arrivi il risultato di un secondo tampone, che dovrebbe confermare oppure sconfessare il primo esito. Emergono comunque le prime falle nell’organizzazione approntata per lo svolgimento del Motomondiale, dal momento che ogni persona deve sottoporsi a tampone entro quattro giorni dall’arrivo in circuito. In questo caso, se la ... Leggi su sportfair

